، بينها "النهضة".. القضاء التونسي يحقّق في تلقي 3 أحزاب أموالاً من الخارج ،

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نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس؛ للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وأوضح المصدر أن التحقيق فُتح يوم 14 يوليو، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء، ويجمّد البرلمان، في خطوةٍ وصفتها هذه الأحزاب بأنها "انقلاب".
وحزب النهضة، وحزب قلب تونس، الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي، هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة، الذي انتخب في سبتمبر (أيلول) 2019.. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب عيش تونسي.
وخلال حملة انتخابات 2019، قدّم "سعيد"، وهو سياسي مستقل، نفسه على أنه بديل لنخبة سياسية وصفها بالفاسدة والراكدة تركز على مصالحها الضيقة ومسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة بعد ثورة 2011.
بينها "النهضة".. القضاء التونسي يحقّق في تلقي 3 أحزاب أموالاً من الخارجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس؛ للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وأوضح المصدر أن التحقيق فُتح يوم 14 يوليو، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء، ويجمّد البرلمان، في خطوةٍ وصفتها هذه الأحزاب بأنها "انقلاب".
وحزب النهضة، وحزب قلب تونس، الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي، هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة، الذي انتخب في سبتمبر (أيلول) 2019.. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب عيش تونسي.
وخلال حملة انتخابات 2019، قدّم "سعيد"، وهو سياسي مستقل، نفسه على أنه بديل لنخبة سياسية وصفها بالفاسدة والراكدة تركز على مصالحها الضيقة ومسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة بعد ثورة 2011.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
01:59 PM
فُتح قبل إقالة "سعيد" رئيس الحكومة وتجميد البرلمان
نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس؛ للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وأوضح المصدر أن التحقيق فُتح يوم 14 يوليو، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء، ويجمّد البرلمان، في خطوةٍ وصفتها هذه الأحزاب بأنها "انقلاب".
وحزب النهضة، وحزب قلب تونس، الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي، هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة، الذي انتخب في سبتمبر (أيلول) 2019.. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب عيش تونسي.
وخلال حملة انتخابات 2019، قدّم "سعيد"، وهو سياسي مستقل، نفسه على أنه بديل لنخبة سياسية وصفها بالفاسدة والراكدة تركز على مصالحها الضيقة ومسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة بعد ثورة 2011.
، بينها "النهضة".. القضاء التونسي يحقّق في تلقي 3 أحزاب أموالاً من الخارج ،
المصدر : الخليج 365
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