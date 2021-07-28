، جامعة تبوك تعلن نتائج القبول الجامعي للعام 1443هـ ،

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أعلنت جامعة تبوك، اليوم، نتائج القبول للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمدينة تبوك والمحافظات، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم بصفر قائلاً: إنه يتطلب من المرشح للقبول الدخول على بوابة القبول الجامعي الإلكترونية، والاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه، وتأكيد قبوله على الرغبة المرشح عليها، كما يمكن لمن أّكد قبوله وصدر له الرقم الجامعي ويرغب في تعديل رغبة القبول عبر البوابة الأكاديمية وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة والمكافئة، كما يمكن رفض رغبة القبول لمن لا يرغب في الدراسة بجامعة تبوك أو الانسحاب نهائياً لمن تم قبوله بالجامعة، ولا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى، علماً بأن آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد الموافق ٢٩-١٢-١٤٤٢هـ.
وأكد الدكتور "بصفر" أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل إلكتروني، ولا يوجد أي تقديم لمعاملات ورقية، مبيناً أن الجامعة ستستمر في توفير خدمة الدعم والمساندة إلكترونياً في عمادة القبول والتسجيل حرصًا من الجامعة على خدمة المقبولين والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقبول دون مراجعة الجامعة أو تقديم مستندات.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 02:50 PM
قالت: جميع عمليات الفرز والترشيح تمّت بشكل إلكترونيجامعة تبوك تعلن نتائج القبول الجامعي للعام 1443هـ
أعلنت جامعة تبوك، اليوم، نتائج القبول للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمدينة تبوك والمحافظات، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم بصفر قائلاً: إنه يتطلب من المرشح للقبول الدخول على بوابة القبول الجامعي الإلكترونية، والاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه، وتأكيد قبوله على الرغبة المرشح عليها، كما يمكن لمن أّكد قبوله وصدر له الرقم الجامعي ويرغب في تعديل رغبة القبول عبر البوابة الأكاديمية وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة والمكافئة، كما يمكن رفض رغبة القبول لمن لا يرغب في الدراسة بجامعة تبوك أو الانسحاب نهائياً لمن تم قبوله بالجامعة، ولا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى، علماً بأن آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد الموافق ٢٩-١٢-١٤٤٢هـ.
وأكد الدكتور "بصفر" أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل إلكتروني، ولا يوجد أي تقديم لمعاملات ورقية، مبيناً أن الجامعة ستستمر في توفير خدمة الدعم والمساندة إلكترونياً في عمادة القبول والتسجيل حرصًا من الجامعة على خدمة المقبولين والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقبول دون مراجعة الجامعة أو تقديم مستندات.
، جامعة تبوك تعلن نتائج القبول الجامعي للعام 1443هـ ،
المصدر : الخليج 365
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