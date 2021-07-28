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قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ19

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محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة

عقد قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء ركن أحمد علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية بين قادة القوات البحرية بدول المجلس والمتعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك بالقوات الجوية، التي تسهم في تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة بالقوات البحرية بدول مجلس التعاون.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 02:43 PM

في إطار تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة

قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ19
وكالة الأنباء السعودية (واس)

عقد قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء ركن أحمد علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية بين قادة القوات البحرية بدول المجلس والمتعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك بالقوات الجوية، التي تسهم في تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة بالقوات البحرية بدول مجلس التعاون.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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