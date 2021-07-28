شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى لبنان يغادر بيروت إلى الرياض بشكل عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن وجود ‏أنباء تفيد بمغادرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد البخاري، بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور.

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، قد أعلن بعد إطلاعه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، وأنه يتوقع تشكيل حكومته قريبا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم الاتفاق بين ميشال عون ونجيب ميقاتي على صيغة الـ24 وزيراً، على أن تكون الحكومة من اختصاصيين غير حزبيين مستقلين، واتفق الطرفان أيضاً على الإسراع في التأليف في حين سيعقد اجتماع ثانٍ بينهما اليوم.