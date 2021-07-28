شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏الأمير تركي الفيصل: لبنان معبر لتوريد المخدرات عبر عصابات دولية إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث ‏الأمير تركي الفيصل، في لقاء سابق له عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان عندما كان بمنصب رئيس الاستخبارات العامة.

وأوضح الأمير تركي الفيصل، أن لبنان يعتبر معبر ومحطة لتوريد المخدرات، والتي تتم عبر شاحنات أو سيارات أو وسائل أخرى تأتي عبر الحدود تعبر من سوريا والأردن إلى المملكة، بحسب لقائه مع برنامج "الصندوق الأسود" عبر "القبس" .

وقال الفيصل أن من يقوم بعمليات التهريب هم أفراداً بنشاط تلقائي وعصابات دولية، لافتًا إلى أن المخدرات تأتي من تركيا وأمريكا اللاتينية وأماكن في أفريقيا ويتم توزيعها من خلال لبنان، مبيناً أن حبوب الكبتاجون تأتي إلى لبنان من أوروبا الشرقية بلغاريا ورومانيا تقريبا لتصل إلى المملكة.

وأشار الأمير تركي الفيصل، إلى أن إيصال مثل هذه المعلومات للمسؤولين في لبنان كان أمراً مهماً، مؤكدًا أن السلطات في المملكة كانت تتواصل مع السلطات اللبنانية، من أجل منع وصول هذه المخدرات إلى المملكة، عبر الحدود اللبنانية.