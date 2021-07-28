شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نقلت سفارة المملكة في جاكرتا، اليوم الأربعاء، المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي.

وأوضحت السفارة، أن ذلك ‏انفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في جمهورية إندونيسيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين بجمهورية إندونيسيا إلى سرعة العودة إلى المملكة انفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية ولحماية أنفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته.