شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يكفّ يد 3 كُتّاب عدْل لارتكابهم عددًا من الوقائع المخالفة للأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بكفّ يد (3) كُتّاب عدْل.

وجاء ذلك بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة؛ منها: استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، بالإضافة إلى مخالفة واجبات الوظيفة العامة.

وذكرت مصادر أن الوزارة اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتم إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم.