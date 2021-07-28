شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" :‏ 50 ألف ريال غرامة محاولة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن ‏محاولة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش يُعرِّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة، أن الحد الأدنى للعقوبة 50 ألف ريال على المصنع، و30 ألف ريال على المستودع الوكيل/ المستورد، و16 ألف ريال على المستودع الموزع، و6 آلاف ريال على منفذ البيع.