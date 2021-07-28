شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."هوساوي" يروي تجربة الفقد بسبب "كورونا": أمي وأختي توفيتا واللقاح أنقذ قريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الدكتور إسكندر هوساوي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، تجربة الفقد بسبب فيروس كورونا حيث أنه فقد أمه وأخته اللتين راحتا ضحية الفيروس.

وقال "هوساوي" وهو عميد كلية الهندسة بالليث -جامعة أم القرى وهو يحكي تجربة الفقد بسبب كورونا، أنا فقدت والدتي وأختي بسبب إصابتهما بكورونا، وتعلمنا من كورونا الدرس بالطريقة الصعبة، وقصتنا مع كورونا كعائلة قصة فيها شيء من الحزن؛ الاثنتان دخلتا العناية المركزة في نفس اليوم؛ فالوالدة مكثت ٦ أيام في العناية المركّزة وتوفيت؛ وأختي مكثت في العناية ٣ أشهر ثم شاء القدر وتوفيت.

وأضاف: كنت أتمنى أسوي أي شيء مقابل ترجع والدتي بالسلامة، وكذلك الحال مع أختي، ولكن الأعمار بيد الله.

وتابع : أحد أقاربي أخذ اللقاح وكان من قبل كورونا رئته ضعيفة وعنده مشكلات في الرئة وأخذ اللقاح جرعتين، وأصبح محصناً ثم أُصيب بكورونا، وهنا ثبت كلام وزارة الصحة الصحيح مرّت عليه كورونا ولم يتأثر رغم ضعف رئته.