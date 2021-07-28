شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص في الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وحرارة عالية بالشرقية والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عقيل العقيل المختص في الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أنه تتعرض منطقتي الشرقية والرياض إلى رياح شمالية شرقية مثيرة للأتربة والغبار وتسهم في تسجيل درجات حرارة عالية.

وقال المختص في الأرصاد، أنه لا تزال المنطقة الشرقية ومناطق وسط المملكة تتعرض لرياح شمالية إلى شمالية شرقية تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وبالفعل الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وخاصةً على المناطق الشرقية.

وأوضح عقيل العقيل، أنه لا يستبعد أن تسجل درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية هذا اليوم على حفر الباطن والنعيرية، وعلى بعض المحافظات الشرقية من المملكة، لافتًا إلى أن منطقة الرياض من المتوقع أن تسجل 47 درجة مئوية.