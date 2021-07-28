الخطوط السعودية: يمكن حجز الرحلات الداخلية للأطفال ببطاقة العائلة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الخطوط السعودية أنه يمكن الحجز للأطفال على الرحلات الداخلية، بواسطة أرقام السجل المدني، المسجلة في بطاقة العائلة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ممكن احجز لأولادي ١٢ سنه و١٠ سنين إلى الرياض بسجل الأسرة الخاص بالأم؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك الحجز بالرحلات الداخلية بواسطة أرقام السجل المدني المسجلة في بطاقة العائلة للأطفال».

وأضاف: «حسب توجيهات الجهات المعنية يلزم استخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلو الإصابة بفيروس كورونا للرحلات الداخلية ويجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/لم تثبت إصابته)».

وتابع: «تم ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية لذا يجب التحقق من صحة رقم الهوية\الإقامة وتاريخ الميلاد لتتمكن من إصدار بطاقة صعود الطائرة».

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