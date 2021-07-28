أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية بضباء بقيمة 187 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في محافظة ضباء مساء أمس، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجامعة تبوك، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ187 مليون ريال.

وكان في استقبال بواجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية بالمحافظة رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ومحافظ ضباء محمود بن حسين الحربي ورئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله الغبان.

وفور وصول دشن مشروعات بلدية محافظة ضباء، التي شملت أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول ومعالجة التشوه البصري والمباني والمرافق البلدية بقيمة إجمالية قاربت الـ 30 مليون ريال، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية تجاوزت 20 ميلون ريال، كما اطلع على المشروعات المستقبلية للبلدية في الكورنيش الجنوبي للمحافظة.

عقب ذلك افتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة، مستمعاً لشرح من رئيس جامعة تبوك عن مكونات المبنى الذي بلغت تكلفته أكثر من 137 ميلون ريال ويخدم 3000 طالب وطالبة، ويضم 61 قاعة دراسية بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي ومعامل متخصصة ومكاتب إدارية مجهزة بأحدث التجهيزات الإدارية والتعليمية، ومسرح بسعة 543 شخصاً، ثم بعد ذلك زار سموه عدداً من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة بالمحافظة، ثم شاهد سموه عرضاً للفنون الشعبية بلون الرفيحي.

وأكد في تصريح صحفي أن ما يقدم من مشروعات يأتي في المقام الأول خدمة للأهالي، مشيراً إلى أهمية الكلية الجامعية بضباء في خدمة أبناء وبنات المحافظة.

وقال: «محافظة ضباء وباقي محافظات الساحل ستشهد تغييراً وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في مشروعات نيوم وأمالا والبحر الأحمر، وأول المستفيدين منها هم أبناء المملكة بشكل عام وأهالي المنطقة بشكل خاص».

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