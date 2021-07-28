ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار 10% إلى 288 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حقق البنك السعودي للاستثمار نموًا في الأرباح عن الربع الثاني من العام الجاري بنحو 10% إلى 288 مليون ريال، مقارنة بحوالي 262 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق.

وقال البنك في بيان على موقع السوق السعودية “تداول”، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني يعود نتيجة الزيادة في إجمالي دخل العمليات والانخفاض في مخصصات الزكاة.

ارتفاع صافي الربح:

وعلى أساس نصف سنوي، ارتفع صافي ربح البنك السعودي للاستثمار بنحو 21.4% إلى 501 مليون ريال، مقارنة بـ413 مليون ريال في النصف الأول من عام 2020، وذلك نتيجة الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات ومخصصات الزكاة.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة %16.8 في النصف الأول، نتج ذلك بشكل رئيسي عن الانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، والاستهلاك والإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ما قابله ارتفاع في إيجار ومصاريف المباني.

إجمالي دخل العمليات:

كما انخفض إجمالي دخل العمليات في البنك السعودي للاستثمار بنسبة %5.3 بشكل رئيسي نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله ارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين، وفق بيان البنك.

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