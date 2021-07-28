، "الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصل إلى 30 ألف ريال بحق المستودع و16 ألفاً بحق الموزع و6 آلاف بحق منفذ البيع

ذكرت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة القيام أو المحاولة بإدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو تصنيع أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش، تعرّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق المصنع، وذلك في حدها الأدنى.

وقالت الهيئة، اليوم، إن هذه المخالفة تعرّض المستودع، الوكيل/المستورد لعقوبات تصل إلى 30 ألف ريال في حدها الأدنى، وتعرّض المستودع والموزع لعقوبات تصل إلى 16 ألف ريال في حدها الأدنى، كما تعرّض منفذ البيع لعقوبات تصل إلى ستة آلاف ريال في حدها الأدنى.