- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة القيام أو المحاولة بإدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو تصنيع أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش، تعرّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق المصنع، وذلك في حدها الأدنى.
وقالت الهيئة، اليوم، إن هذه المخالفة تعرّض المستودع، الوكيل/المستورد لعقوبات تصل إلى 30 ألف ريال في حدها الأدنى، وتعرّض المستودع والموزع لعقوبات تصل إلى 16 ألف ريال في حدها الأدنى، كما تعرّض منفذ البيع لعقوبات تصل إلى ستة آلاف ريال في حدها الأدنى.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:59 PM
تصل إلى 30 ألف ريال بحق المستودع و16 ألفاً بحق الموزع و6 آلاف بحق منفذ البيع"الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال
ذكرت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة القيام أو المحاولة بإدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو تصنيع أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش، تعرّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق المصنع، وذلك في حدها الأدنى.
وقالت الهيئة، اليوم، إن هذه المخالفة تعرّض المستودع، الوكيل/المستورد لعقوبات تصل إلى 30 ألف ريال في حدها الأدنى، وتعرّض المستودع والموزع لعقوبات تصل إلى 16 ألف ريال في حدها الأدنى، كما تعرّض منفذ البيع لعقوبات تصل إلى ستة آلاف ريال في حدها الأدنى.
، "الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.