، تعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق "مكة والمدينة" ،

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أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرّمة هاني العميري؛ أن هناك أكثر من ٢٦٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرّمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم العمرة.
وأكّد العميري؛ أنه يوجد في المدينة المنوّرة أكثر من ٧٠ ألف غرفة فندقية مخصّصة لإسكان زوّار المسجد النبوي.
وقال: هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكل المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري.
وأضاف، من ضوابط خدمات سكن المعتمرين تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة وإنهاء إجراءات السكن.
وأشار العميري؛ إلى تخصيص 10 % من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم، إضافة إلى أنه لا يزيد عدد الأفراد على اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة.
ولفت إلى أن من الضوابط أيضاً تعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة، وإنهاء إجراءات السكن، كذلك يجب تخصيص مشرفين وحرّاس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوّار وتوفير المستلزمات كافة خلال فترة العزل.
وختم تصريحه، بقوله: يتم في الفنادق الالتزام بخروج الزوّار والمعتمرين من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق البروتوكولات التي تعتمدها الجهات المختصّة في المطاعم والبوفيهات الموجودة داخل مقار السكن.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:49 PM
ذات تصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية ووفق الإجراءات الاحترازيةتعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق "مكة والمدينة"
أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرّمة هاني العميري؛ أن هناك أكثر من ٢٦٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرّمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم العمرة.
وأكّد العميري؛ أنه يوجد في المدينة المنوّرة أكثر من ٧٠ ألف غرفة فندقية مخصّصة لإسكان زوّار المسجد النبوي.
وقال: هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكل المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري.
وأضاف، من ضوابط خدمات سكن المعتمرين تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة وإنهاء إجراءات السكن.
وأشار العميري؛ إلى تخصيص 10 % من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم، إضافة إلى أنه لا يزيد عدد الأفراد على اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة.
ولفت إلى أن من الضوابط أيضاً تعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة، وإنهاء إجراءات السكن، كذلك يجب تخصيص مشرفين وحرّاس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوّار وتوفير المستلزمات كافة خلال فترة العزل.
وختم تصريحه، بقوله: يتم في الفنادق الالتزام بخروج الزوّار والمعتمرين من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق البروتوكولات التي تعتمدها الجهات المختصّة في المطاعم والبوفيهات الموجودة داخل مقار السكن.
، تعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق "مكة والمدينة" ،
المصدر : الخليج 365
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