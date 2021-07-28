، أول أيام عمله في عمان.. "الباص السريع" يدهس مواطنًا أردنيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لعدم وجود حواجز بالموقع وعدم معرفة غالبية الناس بالمسار

دهس الباص السريع أحد المواطنين في العاصمة الأردنية عمان، خلال أول يوم من تشغيله.

وكشفت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل، وجود سيارة إسعاف قرب "الباص السريع" في أحد الشوارع.

وقال مصدر أمني: نُقل المواطن إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة جيدة، وسبب الحادث هو عدم وجود حواجز في موقع الحادث وعدم معرفة غالبية الناس بمسار الباص.

ووفقًا لقناة "رؤيا" الأردنية، أكد المصدر وقوع 3 حوادث في الموقع ذاته يوم أمس.

وكانت أمانة عمان قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تشغيل الباص السريع في المرحلة الأولى، وشهد مسار الباص السريع ازدحامًا مروريًّا بسبب تعدي سيارات المواطنين والمشاة على مساره.