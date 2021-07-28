محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ7 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها). 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:42 PM تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ7 مساءً "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها). الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.