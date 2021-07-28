- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ألقت الجهات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، دكا، صباح اليوم الأربعاء القبضَ على مسافر حاول تهريب 9 آلاف حبة يابا المخدرة إلى السعودية.
وذكرت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يُدعى صدام (32 عامًا) من الجنسية البنجلاديشية، حاول تهريب الحبوب المخدرة إلى مدينة الدمام في السعودية.
وقال "ضياء الحق"، مسؤول الأمن في المطار: إن المتهم كان من المفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران العماني، واكتشف رجال الأمن المخدرات داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:37 PM
عُثر عليها داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية بمطار شاه جلال الدوليالقبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 9 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة
ألقت الجهات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، دكا، صباح اليوم الأربعاء القبضَ على مسافر حاول تهريب 9 آلاف حبة يابا المخدرة إلى السعودية.
وذكرت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يُدعى صدام (32 عامًا) من الجنسية البنجلاديشية، حاول تهريب الحبوب المخدرة إلى مدينة الدمام في السعودية.
وقال "ضياء الحق"، مسؤول الأمن في المطار: إن المتهم كان من المفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران العماني، واكتشف رجال الأمن المخدرات داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية.
، القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 9 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 9 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.