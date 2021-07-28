محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:32 PM الأرصاد: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية "مدني مكة" يحذّر من حالة سحب ممطرة بمحافظات عدة حتى 8 مساءً "مدني مكة" يحذّر من حالة سحب ممطرة بمحافظات عدة حتى 8 مساءً دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً. الكلمات المفتاحية

، "مدني مكة" يحذّر من حالة سحب ممطرة بمحافظات عدة حتى 8 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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