، الهند.. شاحنة تدهس عمالًا نائمين على جانب الطريق وتقتل 18 ،

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دهست شاحنة مجموعة من العمال كانوا نائمين أسفل حافلة متوقفة على جانب طريق سريع في شمال الهند؛ مما أسفر عن مصرع 18 شخصًا على الأقل وإصابة 24.
وحسب ما ذكرته الشرطة اليوم الأربعاء؛ فقد وقع الحادث خلال الليل في مدينة بارابانكي، الواقعة على بُعد 30 كيلومترًا شمال شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.
وقالت السلطات: إن الحافلة تعطلت أثناء سيرها في طريقها إلى ولاية بيهار في الشمال؛ مما دفع السائق إلى التوقف على جانب الطريق السريع.
وأشارت "أسوشييتيد بريس" إلى أن معظم الضحايا، وهم عمال كانوا عائدين إلى منازلهم؛ كانوا ينامون أسفل الحافلة ذات الطابقين عندما اصطدمت الشاحنة بها.
وقال ضابط الشرطة يامونا براساد: "الاصطدام كان شديدًا للغاية؛ لدرجة أن 16 شخصًا لقوا حتفهم في الحال؛ بينما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهما في المستشفى".
وأضاف: "الحافلة كانت مكتظة، وكان العديد من الركاب نائمين على الطريق حيث قيل لهم إن الحافلة لن يتم إصلاحها إلا في الصباح".
ونُقل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج، وقالت الشرطة إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفة أن سائق الشاحنة فر من مكان الحادث.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:31 PM
السائق فر بعد الواقعة التي شهدتها ولاية أوتار براديشالهند.. شاحنة تدهس عمالًا نائمين على جانب الطريق وتقتل 18
دهست شاحنة مجموعة من العمال كانوا نائمين أسفل حافلة متوقفة على جانب طريق سريع في شمال الهند؛ مما أسفر عن مصرع 18 شخصًا على الأقل وإصابة 24.
وحسب ما ذكرته الشرطة اليوم الأربعاء؛ فقد وقع الحادث خلال الليل في مدينة بارابانكي، الواقعة على بُعد 30 كيلومترًا شمال شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.
وقالت السلطات: إن الحافلة تعطلت أثناء سيرها في طريقها إلى ولاية بيهار في الشمال؛ مما دفع السائق إلى التوقف على جانب الطريق السريع.
وأشارت "أسوشييتيد بريس" إلى أن معظم الضحايا، وهم عمال كانوا عائدين إلى منازلهم؛ كانوا ينامون أسفل الحافلة ذات الطابقين عندما اصطدمت الشاحنة بها.
وقال ضابط الشرطة يامونا براساد: "الاصطدام كان شديدًا للغاية؛ لدرجة أن 16 شخصًا لقوا حتفهم في الحال؛ بينما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهما في المستشفى".
وأضاف: "الحافلة كانت مكتظة، وكان العديد من الركاب نائمين على الطريق حيث قيل لهم إن الحافلة لن يتم إصلاحها إلا في الصباح".
ونُقل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج، وقالت الشرطة إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفة أن سائق الشاحنة فر من مكان الحادث.
، الهند.. شاحنة تدهس عمالًا نائمين على جانب الطريق وتقتل 18 ،
المصدر : الخليج 365
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