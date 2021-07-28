السعودية | التوأم السيامي اليمني يصل الرياض.. وغداً عملية فصلهما

شكرا لقرائتكم التوأم السيامي اليمني يصل الرياض.. وغداً عملية فصلهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل التوأم السيامي اليمني، يوسف وياسين، برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يجري الفريق الطبي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، بالرياض، غدا الخميس، عملية جراحية لفصلهما.

وفي هذا الشأن، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن المبادرة تعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم، خاصة في الدول المنكوبة.

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بدوره، أعرب والد التوأم، ويدعى محمد عبدالرحمن عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على تبنيهما حالة طفليه وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وشدد على تقديره للعمل الإنساني الذي تقدمه المملكة، وعلى ثقته بالفريق الطبي السعودي؛ نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

يذكر أن العملية، هي رقم 50 من سلسلة عمليات فصل التوائم، التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت 21 دولة حول العالم.