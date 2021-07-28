، ديوان المحاسبة يشارك البنك الدولي في إطلاق مؤشر الاستقلال العالمي للأجهزة العليا للرقابة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطلق البنك الدولي أمس، مؤشراً لقياس استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، الذي يعرض الاتجاهات العالمية والإقليمية حول الأبعاد المختلفة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في (118) دولة.
يأتي هذا وفقاً لتوصيات اللجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.
ونوّه رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بأهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من خلال وجود الاستقلال المالي والإداري والاختصاص الرقابي والصلاحيات القانونية والكفاءات المؤهلة، حيث إن ذلك يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير رقابية ذات قيمة ومصداقية.
يُذكر أن اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) هي اللجنة المعنية برسم التوجه الإستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهـم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريكاً من مجتمع المانحين، وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية دون المساس باستقلاليتها، ويرأس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في هذه اللجنة جانب الإنتوساي؛ بينما يرأس البنك الدولي جانب مجتمع المانحين.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 11:50 AM
يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير رقابية ذات قيمة ومصداقيةديوان المحاسبة يشارك البنك الدولي في إطلاق مؤشر الاستقلال العالمي للأجهزة العليا للرقابة
أطلق البنك الدولي أمس، مؤشراً لقياس استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، الذي يعرض الاتجاهات العالمية والإقليمية حول الأبعاد المختلفة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في (118) دولة.
يأتي هذا وفقاً لتوصيات اللجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.
ونوّه رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بأهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من خلال وجود الاستقلال المالي والإداري والاختصاص الرقابي والصلاحيات القانونية والكفاءات المؤهلة، حيث إن ذلك يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير رقابية ذات قيمة ومصداقية.
يُذكر أن اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) هي اللجنة المعنية برسم التوجه الإستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهـم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريكاً من مجتمع المانحين، وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية دون المساس باستقلاليتها، ويرأس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في هذه اللجنة جانب الإنتوساي؛ بينما يرأس البنك الدولي جانب مجتمع المانحين.
، ديوان المحاسبة يشارك البنك الدولي في إطلاق مؤشر الاستقلال العالمي للأجهزة العليا للرقابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المحاسبة يشارك البنك الدولي في إطلاق مؤشر الاستقلال العالمي للأجهزة العليا للرقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.