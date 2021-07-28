، فيديو مرعب.. فيلم "كوكب القردة" يتحول لحقيقة في تايلاند ،

محمد بن مسعود - الدمام - سكان: القِرَدة احتلت المنازل وأجبرت الناس على مغادرتها

في مشهد أشبه بمشاهد أفلام "نهاية العالم"، أو سلسلة أفلام "كوكب القردة"، تجمعت المئات من القردة بشكل مخيف وسط شوارع تايلاند، وأوقفت حركة المرور.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدى نقص السياح الذين يُطعمون القرود، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى "تمرد" القردة في تايلاند.

وأدى تجمّع القردة "الشرسة"، التي دخل بعضها في "معارك"، إلى إيقاف حركة المرور في أحد شوارع تايلاند، لفترة من الوقت، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ووفقًا لأحد الشهود: "لقد سمعناهم وهم يصرخون، لقد انتشروا بسرعة في الشارع، وبدأ بعضهم بالقتال والمصارعة".

وأكد سكان المدن التايلاندية، أن القردة أصبحت أكثر شراسة، منذ غياب السياح عن البلاد، بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا للبعض؛ فإن القردة "غزت البنايات السكنية، وأجبرت السكان البسطاء على مغادرة منازلهم".

وجاء المشهد مطابقًا لمشاهد أفلام "كوكب القرود" الشهيرة، التي تحكي قصة سيطرة القردة على العالم، مع تفشي "وباء عالمي".