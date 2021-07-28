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بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم

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محمد بن مسعود - الدمام - عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها حيث فُوجئت بدخول شاب

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 11:03 AM

عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها حيث فُوجئت بدخول شاب

بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم
ذياب الشمري

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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