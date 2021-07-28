، بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم ،

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تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".
وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 11:03 AM
عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها حيث فُوجئت بدخول شاببلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم
تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".
وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.
، بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم ،
المصدر : الخليج 365
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