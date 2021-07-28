اخبار السعوديه

خالد النمر: المعسل أسوأ من الدخان ورأس منه يعادل 100 سيجارة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: المعسل أسوأ من الدخان ورأس منه يعادل 100 سيجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد إليه بشأن مدى مأمونية تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام.

ورد "النمر" قائلا إن تدخين رأس معسل كل 3 أيام غير آمن، فضلا عن أن الضغط يرتفع أثناء تدخين الشيشة من 8 إلى 10 ملم زئبق، مؤكدًا أن المعسل أسوأ من الدخان بكثير، وأن الدراسات أثبتت أن رأس معسل يعادل 100 سيجارة.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا