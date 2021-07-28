شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: المعسل أسوأ من الدخان ورأس منه يعادل 100 سيجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد إليه بشأن مدى مأمونية تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام.

ورد "النمر" قائلا إن تدخين رأس معسل كل 3 أيام غير آمن، فضلا عن أن الضغط يرتفع أثناء تدخين الشيشة من 8 إلى 10 ملم زئبق، مؤكدًا أن المعسل أسوأ من الدخان بكثير، وأن الدراسات أثبتت أن رأس معسل يعادل 100 سيجارة.