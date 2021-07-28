شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "منقذ الوافدين" في صحراء نفود يكشف تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف مصافق الشمري، اليوم الأربعاء، تفاصيل إنقاذه للوافدين تقطعت بهم السبل في صحراء نفود منطقة حائل.

وقال الشمري لقناة "الإخبارية " : علمت أن هناك أشخاص تائهين في نفود ولا نعلم أين واجهتهم.

وأضاف : "اتجهت ابحث عنهم شرق وغرب وقطعت مسافة 18 كيلو حيث وجدت ملابس لهم وكان أحدهم مغمى عليه والآخر لايستطيع الكلام".

وتابع "كانوا يطلبون الماء بالإشارة، وكان معي عصير وتمر فقدمت لهم، مشيرًا إلى أنهم خرجوا من المستشفى وصحتهم جيدة ".

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو وثق لحظة العثور على الوافدين بعد أن ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.

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