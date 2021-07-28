شكرا لمتابعة خبر عن إجراء عملية لفصل توأم يمني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يستعد الفريق الطبي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، بالرياض، لإجراء عملية جراحية لفصل توأم طفيلي يمني.

ووصل التوأم اليمني برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم والد التوأم، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على تبنيهما حالة طفليه وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى ثقته بالفريق الطبي السعودي.

والجدير بالذكر أن هذه العملية، هي رقم 50 من سلسلة عمليات فصل التوائم، التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية.