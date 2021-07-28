شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العثور على «مسن» بعد فقده في منطقة صحراوية بوادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن فريق غوث للإنقاذ، اليوم الأربعاء، عن العثور على رجل مسنٍّ، فُقِد في منطقة صحراوية غرب محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، بعد ساعات من ورود بلاغ بفقده.

وذكر الفريق " بحمد الله فتح المفقود هاتفه الجوال قبل قليل ورد على الإتصال وساندتنا إدارة البحث والتحري بتحديد موقعه والفريق متجه له بصحبة أحد أبنائه".

وأضاف أن أبطال غوث عثروا على المفقود وهو بصحة طيبة ولله الحمد.