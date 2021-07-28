شكرا لمتابعة خبر عن محكمة بمكة تصدر حكمها لصالح الشاب ضحية حادث الدهس بحي الشوقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حكمت المحكمة العامة بمكة المكرمة لصالح الشاب المتضرر في حادثة دهس حي الشوقية بالعاصمة المقدسة، والتي وقعت منتصف شهر رجب في عام 1441هـ.

وكان الشاب قد تم دهسه تحت إطارات المركبة وتعرض لإصابات شديدة بعد أن قام شاب آخر بالصعود على الرصيف بمركبته التي كان يقودها.

وذكرت المحكمة أن الشاب كان يجلس على الرصيف الأوسط بين مسارين في منطقة تنزه الشباب بموقع سكني بحي الشوقية، وقام الجاني بالصعود على الرصيف الأوسط بسبب الانشغال عن القيادة والتهور ثم دهس الشاب وبرفقته شخصان آخران.

وأشارت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش إصابته بمبلغ وقدره 130,500 ريال.

وكانت " صدى " قد نشرت تفاصيل الحادثة حيث قال المواطن هاني قفاص، والد الشاب المتضرر أن ابنه البالغ 16 عامًا من العمر كان في زيارة لأحد أقاربهم، وبينما هو جالس مع أصدقائه وأقاربه على الرصيف بجوار المنزل، داهمهم مراهق عمره 15 عاماً، وقام بدهسهم عمداً، بسبب تفحيطه.