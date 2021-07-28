شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لقاح كورونا متوفر لفئة 12 إلى 18 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا متوفر في مراكز اللقاحات للفئة العمرية من (١٢-١٨) عامًا للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة.

وأهابت الوزارة المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض ويمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مؤكدة على أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.