شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشريف: بايدن دون السعودية سيخسر الكثير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، على أنباء تفيد بإدراك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأهمية المملكة كأقوى دولة اقتصادية.

وقال الشريف: "أنباء تتواتر حول رؤية الرئيس الأمريكي بايدن، وأخطاء إدارته تجاه السعودية، وإن المملكة تسير نحو الأفق كأقوى دولة اقتصادية".

وتابع: "هذه الأنباء تغيض البعض وتظهر التقرحات بأجسادهم"، مضيفًا: "بايدن بدأ يسير نحو الاتجاه السياسي الصحيح، ودون السعودية سيخسر الكثير".

وفي هذا السياق كان "جون هانا " الباحث في شؤون الأمن القومي، صرح في وقت سابق بأن إدارة جو بايدن ترى من الصعوبة التعامل مع السعودية كخصم أو كدولة غير صديقة ، مضيفا : " السعوديين ما زالوا مهمين للغاية ".

يذكر أن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أجرى منذ أسبوعين في واشنطن زيارة ناجحة ومثمرة، وسط حفاوة بالغة من إدارة بايدن، أكد خبراء سياسيون أنها عكست فعالية الدور السعودي في ملفات المنطقة والعالم.