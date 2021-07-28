شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة ضباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس ، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء , بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي .

وفي بداية اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - , وتبادل معهم الأحاديث الودية .

وهنأ سموه خلال اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة الجميع بعيد الأضحى المبارك ، منوهاً سموه بما تشهده محافظة ضباء من تطور في كافة المجالات الخدمية ، والتي توجت بإفتتاح مبنى الكلية الجامعية ، عاداً سموه أفتتاحها نقلة هامة في التعليم بالمحافظة الذي سيمكن أبناء وبنات المحافظة من إكمال تعليمهم الجامعي ، مشيرا سموه في ختام اللقاء إلى الدور الكبير الذي ستوفره مشاريع الرؤية التي اطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله - من خلق فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص ، سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

إلى ذلك أعرب أهالي محافظة ضباء عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك ، على مايوليه من رعاية وأهتمام بالمحافظة والعمل على تحقيق إحتياجات المواطنين .