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صحة جازان: مركز لقاحات كورونا بـ«هروب» يبدأ استقبال المواطنين والمقيمين

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الرياض - محمد عبدالله - بدأ مركز لقاحات بمحافظة هروب، الثلاثاء، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح، بحضور محافظ هروب إبراهيم بن هادي الشعبي، بمركز الرعاية الأولية، بعد أن جُهز بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.

وأوضحت صحة جازان أن المركز مهيأ بالتجهيزات اللازمة وتوفير جميع الخدمات، مشيرةً إلى أن المركز يتكون من الاستقبال وموقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافة إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.

ودعت المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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