أخبار السعودية اليوم.. تنويه من سفارتنا بإيطاليا.. والمدن الأشد حرًّا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت سفارة المملكة بدولة إيطاليا، أن السلطات الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من المملكة بغرض السياحة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وإلى التفاصيل:

رئيس باكستان يستقبل وزير الخارجية.. ويشيد بنجاح موسم الحج

استقبل الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وزير الخارجية: المحادثات مع الجانب الباكستاني مثمرة للغاية

وصف الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، محادثاته مع الجانب الباكستاني بأنها مثمرة للغاية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد.

السفارة بإيطاليا: لا يُسمح بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، أن منافذ الدخول في إيطاليا، لا تسمح بدخول القادمين من المملكة بغرض السياحة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، مضيفة أنه في حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

«فيتش»: تغيير النظرة المستقبلية لأرامكو من سلبية إلى مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لشركة «أرامكو السعودية» عند «A»، مشيرة إلى تغيُّر النظرة المستقبلية للشركة من سلبية إلى مستقرة، ويأخذ تقييم فيتش في الاعتبار قدرة الحكومة السعودية على دعم النظام المصرفي بالنظر إلى الاحتياطيات الخارجية الكبيرة للدولة.

الموارد البشرية: نسبة التوطين في القطاعات المالية وصلت إلى 88%

قال الوكيل المساعد للشؤون العمالية في الموارد البشرية فيصل الضفيان، إن نسبة التوطين في القطاعات المالية تصل إلى 88%، مضيفًا أن نسبة التوطين وصلت في القطاع المصرفي إلى أكثر من 94%، مما يبرز قدرة شبابنا وبناتنا على القيام بالأعمال المنوطة بهم بكل جدارة واقتدار.

الأرصاد عن طقس الأربعاء: سيول في 3 مناطق والربع الخالي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدّي إلى تدفُّق السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي، ووفق التقرير، تتهيّأ الفرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية.

الصحة: الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالتان مع المتحورات

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

5 مدن تسجِّل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والدمام في المقدمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 مدن أعلى درجة حرارة بالمملكة؛ حيث جاءت الدمام في المرتبة الأولى بـ50.7 درجة، تلتها القيصومة وحفر الباطن 5ْ0، الأحساء 4ْ9.2، رفحاء 4ْ8، الرياض 4ْ7.5، القصيم 4ْ7، المدينة المنورة وعرعر وسكاكا 4ْ5.

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة، عن تصدر 3 مناطق في المملكة الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبحسب الأرقام الرسمية، فإن منطقة الرياض تصدرت إصابات فيروس كورونا، مسجلة 273 إصابة جديدة، من إجمالي 1379 حالة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 242 حالة، والمنطقة الشرقية 224 حالة، وعسير 154 حالة.

«الجوازات» توضح رقمين للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، رقمين للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يُرجى الاتصال على الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض 999 لبقية مناطق المملكة».

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