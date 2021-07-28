محامٍ: يمكن الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة بسهولة ولو حذفوا حساباتهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحامي نايف المرشدي أن الجهات الأمنية في المملكة تستطيع الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة، حتى لو قاموا بحذف حساباتهم أو دخلوا بحسابات وهمية أو اسم مستعار.

تقنيات أمنية متقدمة:

وتابع المحامي خلال تصريحات إلى نشرة التاسعة على قناة الإخبارية، أنه من خلال المعرفات والخدمات والتقنيات الأمنية التي صارت متقدمة جداً في المملكة، يمكن للجهات الأمنية الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة في دقائق بكل سهولة.

وتابع أن من استخدم حسابه في السب أو القذف أو نشر الفرقة في المجتمع ويظن أنه بعيد من المحاسبة فليجرب.

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