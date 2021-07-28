درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة سعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

كما نشر المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وتوقع أستاذ المناخ أن تنشط رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة في الشرقية والوسطى وقد تثير بعض الغبار، كما توقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير وقد تمتد حتى الباحة.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح وغبار:

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.



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