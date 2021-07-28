اتجاه لتقليص زمن اليوم الدراسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مصادر مطلعة، عن خطة وزارة التعليم للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ.

تقليص زمن اليوم الدراسي:

وبحسب العربية، تتضمن خطة التعليم تقليص زمن اليوم الدراسي الحضوري، وإخضاع الفصول الدراسية لعمليات تعقيم يومية، وكذلك الانتقال للتعليم عن بُعد في حال إصابة أحد منسوبي المدرسة بـ كورونا أو رصد اشتباه بالإصابة.

ويأتي ذلك مع ارتفاع نسبة تحصين منسوبي التعليم العام من المعلمين والمعلمات إلى 76% وتطعيم 30% من الطلاب والطالبات البالغين من سن 12 إلى 18 عاماً.

ارتفاع نسبة التحصين:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين.

وقالت التعليم، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع.

وتابعت وزارة التعليم: “قبل الأول من أغسطس 2021م، نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التحصين في التعليم العام، ولفتت إلى ارتفاع نسبة التحصين بين الموظفين 75%، والمعلمون والمعلمات 76%، والطلاب والطالبات من 12 إلى 18 عاما بنسبة 30% خلال أسبوعين من بدء التطعيم”.

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