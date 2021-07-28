الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

انخفاض خسائر رابغ للتكرير إلى 1،422 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 1،422 مليون ريال تمثل 16.23٪ من رأس مال الشركة البالغ 8،760 مليون ريال كما في 30 يونيو 2021.

تاريخ انخفاض الخسائر:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، أن تاريخ انخفاض الخسائر هو 1442-11-20 الموافق 2021-06-30، ومقدار الخسائر المتراكمة 1,422 مليون ريال.

تخفيض الخسائر:

ولفتت رابغ للتكرير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة التشغيل المستقر مع تحسن ظروف السوق والانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كورونا.

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