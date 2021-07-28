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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأربعاء، من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.
وشدّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
وأكّد العثيمين، مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 09:58 AM
المنظمة أكّدت مجدداً مساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة"التعاون الإسلامي" تستنكر وتدين استهداف الحوثي المدنيين في جازان
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأربعاء، من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.
وشدّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
وأكّد العثيمين، مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
، "التعاون الإسلامي" تستنكر وتدين استهداف الحوثي المدنيين في جازان ،
المصدر : الخليج 365
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