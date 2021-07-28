- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن إدارته تدرس ما إذا كان يجب مطالبة الموظفين الحكوميين بالحصول على اللقاح ضد فيروس "كورونا"، مع تفشي المتغير الأسرع انتشارًا "دلتا".
وأوضح "بايدن" في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض ردًّا على سؤال حول إمكانية فرض تلقي اللقاح لجميع العاملين في الحكومة: "هذا الأمر قيد الدراسة حاليًا".
وجاءت تصريحات "بايدن" بالتزامن مع تعديل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض توصيتها اليوم؛ حيث طالبت الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل ضد الفيروس التاجي بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية.
وأبدى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، مخاوفهم بشأن ارتفاع حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" بين الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم؛ خاصة مع تفشي متغير "دلتا".
"بايدن": ندرس فرض التطعيم على موظفي الحكومة مع تفشي متغير "دلتا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن إدارته تدرس ما إذا كان يجب مطالبة الموظفين الحكوميين بالحصول على اللقاح ضد فيروس "كورونا"، مع تفشي المتغير الأسرع انتشارًا "دلتا".
وأوضح "بايدن" في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض ردًّا على سؤال حول إمكانية فرض تلقي اللقاح لجميع العاملين في الحكومة: "هذا الأمر قيد الدراسة حاليًا".
وجاءت تصريحات "بايدن" بالتزامن مع تعديل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض توصيتها اليوم؛ حيث طالبت الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل ضد الفيروس التاجي بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية.
وأبدى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، مخاوفهم بشأن ارتفاع حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" بين الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم؛ خاصة مع تفشي متغير "دلتا".
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
09:40 AM
أبدى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة مخاوفهم بشأن ارتفاع العدوى
قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن إدارته تدرس ما إذا كان يجب مطالبة الموظفين الحكوميين بالحصول على اللقاح ضد فيروس "كورونا"، مع تفشي المتغير الأسرع انتشارًا "دلتا".
وأوضح "بايدن" في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض ردًّا على سؤال حول إمكانية فرض تلقي اللقاح لجميع العاملين في الحكومة: "هذا الأمر قيد الدراسة حاليًا".
وجاءت تصريحات "بايدن" بالتزامن مع تعديل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض توصيتها اليوم؛ حيث طالبت الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل ضد الفيروس التاجي بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية.
وأبدى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، مخاوفهم بشأن ارتفاع حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" بين الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم؛ خاصة مع تفشي متغير "دلتا".
، "بايدن": ندرس فرض التطعيم على موظفي الحكومة مع تفشي متغير "دلتا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "بايدن": ندرس فرض التطعيم على موظفي الحكومة مع تفشي متغير "دلتا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.