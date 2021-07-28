، "بايدن": ندرس فرض التطعيم على موظفي الحكومة مع تفشي متغير "دلتا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة مخاوفهم بشأن ارتفاع العدوى

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن إدارته تدرس ما إذا كان يجب مطالبة الموظفين الحكوميين بالحصول على اللقاح ضد فيروس "كورونا"، مع تفشي المتغير الأسرع انتشارًا "دلتا".

وأوضح "بايدن" في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض ردًّا على سؤال حول إمكانية فرض تلقي اللقاح لجميع العاملين في الحكومة: "هذا الأمر قيد الدراسة حاليًا".

وجاءت تصريحات "بايدن" بالتزامن مع تعديل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض توصيتها اليوم؛ حيث طالبت الأشخاص الحاصلين على التطعيم الكامل ضد الفيروس التاجي بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية.

وأبدى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، مخاوفهم بشأن ارتفاع حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" بين الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم؛ خاصة مع تفشي متغير "دلتا".