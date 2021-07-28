محمد بن مسعود - الدمام - حتى 28 أغسطس القادم أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا. وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة. أستراليا.. تمديد الإغلاق في سيدني 4 أسابيع إضافية بسبب تفشي المتحور دلتا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-28 أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا. وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة. 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:35 AM حتى 28 أغسطس القادم حتى 28 أغسطس القادم أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكتسبة محليًّا. وأوضحت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، عن تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى لمدة أربعة أسابيع إضافية حتى 28 أغسطس القادم بسبب تفشي المتحور دلتا شديد العدوى في المدينة. ، أستراليا.. تمديد الإغلاق في سيدني 4 أسابيع إضافية بسبب تفشي المتحور دلتا ،

المصدر : الخليج 365

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