- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.
ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.
وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.
كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 09:46 AM
تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند ثم اليابانالصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي
كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.
ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.
وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.
كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.
، الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.