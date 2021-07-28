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الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند ثم اليابان

كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.

ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 09:46 AM

تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند ثم اليابان

الصادرات السلعية تقفز 120% في مايو الماضي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.

ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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