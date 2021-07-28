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السعودية | “الحصيني” :أجواء الأربعاء حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل، تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يظهر بعض السحب بعضها ممطر “بمشيئة الله” على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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