السعودية | “الحصيني” :أجواء الأربعاء حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الحصيني” :أجواء الأربعاء حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل، تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق .
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يظهر بعض السحب بعضها ممطر “بمشيئة الله” على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة.
وتابع: رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة.