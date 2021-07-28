السعودية | “الحصيني” :أجواء الأربعاء حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل، تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يظهر بعض السحب بعضها ممطر “بمشيئة الله” على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة.