شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / «الحج» تعلن موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بداية موسم العمرة لعام ١٤٤٣هـ، مشيرة إلى أن استقبال المعتمرين والزوار من خارج المملكة، سيكون من ١ محرم ١٤٤٣هـ.

يشار إلى أن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام أعلنت الثلاثاء، عن تكثيف استعداداتها لموسم العمرة، وذلك بالعديد من الخدمات والمهام لاستقبال المعتمرين والمصلين، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن هناك عددًا من الخدمات والمهام التي وُفِّرَت لقاصدي بيت الله الحرام، وقد تنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعّالة.