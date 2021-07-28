اتفاقية تحوط بين الخبير المالية ومصرف الراجحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخبير المالية عن تنفيذ اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، وذلك لتثبيت هامش ربح التسهيلات المستخدمة في الطرح الإضافي الأول وقدرها 397.5 مليون ريال سعودي بنسبة ثابتة وقدرها 4.44%.

اتفاقية التسهيلات الائتمانية:

وأوضحت الخبير المالية في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي إلحاقاً لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة من قبل الشركة (مدير صندوق الخبير ريت) مع مصرف الراجحي بقيمة مليار ريال وبأجل استحقاق خمسة أعوام لأي تسهيلات مستخدمة، وحيث تم استخدام مبلغ إجمالي وقدره 737.5 مليون ريال من هذه التسهيلات كالتالي: مبلغ وقدره 340 مليون ريال سعودي وذلك للطرح الأولي للصندوق “الطرح الأولي”، ومبلغ وقدره 397.5 مليون ريال سعودي وذلك للطرح الإضافي الأول للصندوق (الطرح الإضافي الأول).

الأثر الناتج:

وتابعت أن ذلك يهدف لحماية الصندوق من تقلبات هامش الربح خلال فترة استحقاق هذه التسهيلات ابتداءً من 1 سبتمبر 2021م حتى 7 سبتمبر 2025م.



شارك الخبر