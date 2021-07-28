، أمريكا تفرض الكمامة على المطعّمين في الأماكن الخطرة ،

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أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأن يستأنف بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن المغلقة؛ حيث تشير بيانات حديثة إلى أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم نشر سلالة "دلتا" المتحورة الخطيرة.
ودفع التهديد المتزايد للإصابات، الهيئة إلى القول بأن الأفراد في المناطق التي تنتقل فيها العدوى "بشكل كبير"؛ يجب أن يرتدوا الأقنعة في الأماكن المغلقة، سواء تم تطعيمهم أم لا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن جميع الطلاب والموظفين وزوار بعض المدارس، يجب أن يرتدوا قناعًا عندما يستأنف الطلاب الدراسة بشكل فعلي في الخريف؛ بغضّ النظر عن حالة التطعيم.
وتُعرّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع مستوى انتقال العدوى، بأنه أكثر من 100 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الماضية.
وهناك ما يقرب من نصف المقاطعات الأمريكية الـ1496، تشهد هذا المستوى العالي من انتقال العدوى؛ وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:49 AM
الأفراد الذين تم تطعيمهم يمكنهم نشر سلالة دلتا المتحورةأمريكا تفرض الكمامة على المطعّمين في الأماكن الخطرة
أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأن يستأنف بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن المغلقة؛ حيث تشير بيانات حديثة إلى أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم نشر سلالة "دلتا" المتحورة الخطيرة.
ودفع التهديد المتزايد للإصابات، الهيئة إلى القول بأن الأفراد في المناطق التي تنتقل فيها العدوى "بشكل كبير"؛ يجب أن يرتدوا الأقنعة في الأماكن المغلقة، سواء تم تطعيمهم أم لا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن جميع الطلاب والموظفين وزوار بعض المدارس، يجب أن يرتدوا قناعًا عندما يستأنف الطلاب الدراسة بشكل فعلي في الخريف؛ بغضّ النظر عن حالة التطعيم.
وتُعرّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع مستوى انتقال العدوى، بأنه أكثر من 100 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الماضية.
وهناك ما يقرب من نصف المقاطعات الأمريكية الـ1496، تشهد هذا المستوى العالي من انتقال العدوى؛ وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
، أمريكا تفرض الكمامة على المطعّمين في الأماكن الخطرة ،
المصدر : الخليج 365
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