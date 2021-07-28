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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل، تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق .
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة.
وتابع: رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:39 AM
رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها"الحصيني" عن أجواء الأربعاء: حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل، تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق .
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة.
وتابع: رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة.
، "الحصيني" عن أجواء الأربعاء: حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً ،
المصدر : الخليج 365
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