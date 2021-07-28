محمد بن مسعود - الدمام - من الساعة 1 ظهراً حتى الـ 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً. 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:28 AM من الساعة 1 ظهراً حتى الـ 8 مساءً طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً. الكلمات المفتاحية ، طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ،

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