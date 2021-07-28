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الحصيني: أمطار متوقعة على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، سحبا رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.

وقال الحصيني: "متوقع اليوم أجواء حارة نهارا، وتميل للحرارة في أول الليل، وتميل للأعتدال فجرا على معظم المناطق".

وأضاف: "تظهر بعض السحب بعضها ممطر، على مرتفعات مكة، والمدينة، والباحة، وعسير وجازان، من خفيفة لمتوسطة".

كما توقع رياحا مثيرة للغبار، معظمه خفيف، على أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة.

MO Nasa

MO Nasa

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