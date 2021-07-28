شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متوقعة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، سحبا رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.

وقال الحصيني: "متوقع اليوم أجواء حارة نهارا، وتميل للحرارة في أول الليل، وتميل للأعتدال فجرا على معظم المناطق".

وأضاف: "تظهر بعض السحب بعضها ممطر، على مرتفعات مكة، والمدينة، والباحة، وعسير وجازان، من خفيفة لمتوسطة".

كما توقع رياحا مثيرة للغبار، معظمه خفيف، على أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة.