تحصين 7 ملايين شخص في المملكة بجرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تلقى 7 ملايين شخص في المملكة جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وفقًا لما نقلته «الإخبارية».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1021 حالة وتسجيل 10 وفيات، خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

كما أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

اقرأ أيضًا:

الصحة: الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالتان مع المتحورات